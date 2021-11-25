Μήνυμα «Πορτοκαλί» προς πάσα κατεύθυνση: «Η ιστορία μας… τα όνειρα σας»

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Σαν σήμερα το 2014, ο ΑΠΟΕΛ αντιμετώπισε την Μπαρτσελόνα στο ΓΣΠ για τη φάση των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ και οι οργανωμένοι οπαδοί της Λευκωσιάτικης ομάδας, έκαναν το πιο κάτω ποστάρισμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

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