Μεταγραφικό… Tweet: «Σε επαφές με Μιχαΐλοβιτς»!

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η Λέφσκι θέλει να αποκτήσει τον Σερβοελβετό αμυντικό με ελεύθερη μετεγγραφή.

Ο παίκτης πάντως, μπορεί να μην υπολογίζεται από τον ΑΠΟΕΛ εδώ και μήνες, αλλά διατηρεί ακόμα συμβόλαιο με τους “γαλαζοκίτρινους”.

Δείτε το σχετικό Tweet:

Levski are in talks with Swiss right back Dragan Mihajlović, who last played for APOEL and now might join the club from Sofia as a free agent pic.twitter.com/n5GTrGYvYS

— Metodi_Shumanov (@shumanskoo) February 8, 2021