Μεταγραφικά σενάρια για Ζίλε και ομάδα της Πρέμιερ Λιγκ!

Σενάρια αναπτύσσονται στην Γερμανία και την Αγγλία για μία φερόμενη μεταγραφή του Νίκλας Ζίλε από την Μπάγερν Μονάχου στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Όπως αναφέρει ο έγκριτος ρεπόρτερ των Βαυαρών στην Sport Bild, Κρίστιαν Φαλκ, ο 25χρονος αμυντικός ονειρεύεται να αγωνιστεί στους κόκκινους διαβόλους μία ημέρα.

Ο Ζίλε έχει ακόμη δύο χρόνια συμβόλαιο με την Μπάγερν, ενώ την προηγούμενη χρονιά είχε αποτελέσει μεταγραφικό στόχο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ωστόσο, ο Γερμανός αμυντικός αποφάσισε εν τέλει να παραμείνει στην Allianz Arena.

O Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ ψάχνει μία λύση στην άμυνα, ενώ ένας από τους στόχους του είναι ο Νταγιότ Ουπαμεκάνο της Λειψίας. Από την άλλη, θα ήταν καταστροφικό για την Μπάγερν να χάσει έναν ακόμη αμυντικό, αφού ο Αλάμπα είναι κοντά στην έξοδο.

O Ζίλε την φετινή χρονιά έχει πραγματοποιήσει εννέα συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την φανέλα της Μπάγερν.

True: Niklas Süle dreams of playing for @ManUtd one day #EnglischeWoche pic.twitter.com/8cp5Y2oj6I

— Christian Falk (@cfbayern) November 20, 2020