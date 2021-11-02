ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ: Από ποια κανάλια θα δείτε τις ΜΑΤΣΑΡΕΣ του Τσάμπιονς Λιγκ, αγώνες μπάσκετ, ιππόδρομο, τένις!

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Βραδιά Τσάμπιονς Λιγκ η αποψινή (02/11), με το πρόγραμμα των αθλητικών τηλεοπτικών μεταδόσεων να περιλαμβάνει οκτώ ματσάρες για την… πρώτη δόση της 4ης αγωνιστικής των ομίλων, ένα παιχνίδι για το Youth League, αγώνες μπάσκετ για το Eurocup, τένις και ιππόδρομο!

Δείτε το αναλυτικά: