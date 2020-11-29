ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ: Από ποια κανάλια μπορούμε να δούμε το ντέρμπι Απόλλων-ΑΕΛ και τα άλλα ματς σε Κύπρο και Ευρώπη!

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Πλούσιο είναι και το σημερινό (29/11) πρόγραμμα των τηλεοπτικών αθλητικών μεταδόσεων.

Δεσπόζει ασφαλώς η ματσάρα της Λεμεσού ανάμεσα στον Απόλλωνα και την ΑΕΛ, ενώ μπορείτε να δείτε και άλλα σπουδαία παιχνίδια από την Σούπερ Λίγκα Ελλάδας και από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία).

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των ζωντανών τηλεοπτικών μεταδόσεων της Κυριακής 29 Νοεμβρίου του 2020:

ΏραΜατςΚανάλι
13:15VITESSE - FORTUNA SITTARD
DUTCH LEAGUE (EREDIVISIE) 2020-21		Cytavision Sports 6HD
13:30LAZIO - UDINESE
ITALIAN SERIE A 2020-21		Cytavision Sports 4HD
14:00OLYMPIQUE LYONNAIS - STADE DE REIMS
LIGUE 1		Cablenet Sports 2HD
14:00Νότιγχαμ Φόρεστ-Σουόνσι
EFL Championship		Nova Sports 3
15:0073η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ 2020		Cytavision Sports 7HD
15:00BARCELONA-OSASUNA
La Liga		Prime Tel 2HD
15:00Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός
Ελληνικό πρωτάθλημα		Nova Sports 1
15:30RUBIN - CSKA
RUSSIAN PREMIER LEAGUE 2020-21		Cytavision Sports 5HD
16:00ΠΑΦΟΣ FC - ΔΟΞΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 20/21		Cablenet Sports 1HD
16:00AS MONACO - NÎMES OLYMPIQUE
LIGUE 1		Cablenet Sports 2HD
16:00SOUTHAMPTON - MANCHESTER UTD
PREMIER LEAGUE 2020-21		Cytavision Sports 3HD
16:00MILAN - FIORENTINA
ITALIAN SERIE A 2020-21		Cytavision Sports 4HD
16:10BAHRAIN GRAND PRIX
2020 FORMULA 1		Cytavision Sports 6HD
16:30BAYER LEVERKUSEN-HERTA BERLIN
Bundesliga		Prime Tel 3HD
17:00ΟΦΗ-ΠΑΣ Γιάννινα
Ελληνικό πρωτάθλημα		Nova Sports 3
17:15GETAFE-ATHLETIC BILBAO
La Liga		Prime Tel 2HD
17:15Λαμία-ΠΑΟΚ
Ελληνικό πρωτάθλημα		Nova Sports 2
18:00OGC NICE - DIJON FCO
LIGUE 1		Cablenet Sports 2HD
18:30CHELSEA - TOTTENHAM
PREMIER LEAGUE 2020-21		Cytavision Sports 3HD
18:30ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΕΛ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21		Cytavision Sports 1HD
19:00MAINZ-HOFFENHEIM
Bundesliga		Prime Tel 3HD
19:00CAGLIARI - SPEZIA
ITALIAN SERIE A 2020-21		Cytavision Sports 4HD
19:00NORDSJAELLAND - AGF
DANISH SUPERLIGA 2020-21		Cytavision Sports 5HD
19:30CELTA VIGO-GRANADA
La Liga		Prime Tel 2HD
19:30Αστέρας Τρίπολης-ΑΕΚ
Ελληνικό πρωτάθλημα		Nova Sports 1
21:00PSV EINDHOVEN - SPARTA ROTTERDAM
DUTCH LEAGUE (EREDIVISIE) 2020-21		Cytavision Sports 6HD
21:15ARSENAL - WOLVES
PREMIER LEAGUE 2020-21		Cytavision Sports 3HD
21:45NAPOLI - ROMA
ITALIAN SERIE A 2020-21		Cytavision Sports 4HD
22:00AS SAINT-ÉTIENNE - LOSC LILLE
LIGUE 1		Cablenet Sports 2HD
22:00REAL SOCIEDAD-VILLAREAL
La Liga		Prime Tel 2HD
22:08ORLANDO - NEW ENGLAND REVOLUTION
MLS		Cytavision Sports 5HD