ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ: Από ποια κανάλια μπορούμε να δούμε το ντέρμπι Απόλλων-ΑΕΛ και τα άλλα ματς σε Κύπρο και Ευρώπη!

Πλούσιο είναι και το σημερινό (29/11) πρόγραμμα των τηλεοπτικών αθλητικών μεταδόσεων.
Δεσπόζει ασφαλώς η ματσάρα της Λεμεσού ανάμεσα στον Απόλλωνα και την ΑΕΛ, ενώ μπορείτε να δείτε και άλλα σπουδαία παιχνίδια από την Σούπερ Λίγκα Ελλάδας και από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία).
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των ζωντανών τηλεοπτικών μεταδόσεων της Κυριακής 29 Νοεμβρίου του 2020:
|Ώρα
|Ματς
|Κανάλι
|13:15
|VITESSE - FORTUNA SITTARD
DUTCH LEAGUE (EREDIVISIE) 2020-21
|Cytavision Sports 6HD
|13:30
|LAZIO - UDINESE
ITALIAN SERIE A 2020-21
|Cytavision Sports 4HD
|14:00
|OLYMPIQUE LYONNAIS - STADE DE REIMS
LIGUE 1
|Cablenet Sports 2HD
|14:00
|Νότιγχαμ Φόρεστ-Σουόνσι
EFL Championship
|Nova Sports 3
|15:00
|73η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ 2020
|Cytavision Sports 7HD
|15:00
|BARCELONA-OSASUNA
La Liga
|Prime Tel 2HD
|15:00
|Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός
Ελληνικό πρωτάθλημα
|Nova Sports 1
|15:30
|RUBIN - CSKA
RUSSIAN PREMIER LEAGUE 2020-21
|Cytavision Sports 5HD
|16:00
|ΠΑΦΟΣ FC - ΔΟΞΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 20/21
|Cablenet Sports 1HD
|16:00
|AS MONACO - NÎMES OLYMPIQUE
LIGUE 1
|Cablenet Sports 2HD
|16:00
|SOUTHAMPTON - MANCHESTER UTD
PREMIER LEAGUE 2020-21
|Cytavision Sports 3HD
|16:00
|MILAN - FIORENTINA
ITALIAN SERIE A 2020-21
|Cytavision Sports 4HD
|16:10
|BAHRAIN GRAND PRIX
2020 FORMULA 1
|Cytavision Sports 6HD
|16:30
|BAYER LEVERKUSEN-HERTA BERLIN
Bundesliga
|Prime Tel 3HD
|17:00
|ΟΦΗ-ΠΑΣ Γιάννινα
Ελληνικό πρωτάθλημα
|Nova Sports 3
|17:15
|GETAFE-ATHLETIC BILBAO
La Liga
|Prime Tel 2HD
|17:15
|Λαμία-ΠΑΟΚ
Ελληνικό πρωτάθλημα
|Nova Sports 2
|18:00
|OGC NICE - DIJON FCO
LIGUE 1
|Cablenet Sports 2HD
|18:30
|CHELSEA - TOTTENHAM
PREMIER LEAGUE 2020-21
|Cytavision Sports 3HD
|18:30
|ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΕΛ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21
|Cytavision Sports 1HD
|19:00
|MAINZ-HOFFENHEIM
Bundesliga
|Prime Tel 3HD
|19:00
|CAGLIARI - SPEZIA
ITALIAN SERIE A 2020-21
|Cytavision Sports 4HD
|19:00
|NORDSJAELLAND - AGF
DANISH SUPERLIGA 2020-21
|Cytavision Sports 5HD
|19:30
|CELTA VIGO-GRANADA
La Liga
|Prime Tel 2HD
|19:30
|Αστέρας Τρίπολης-ΑΕΚ
Ελληνικό πρωτάθλημα
|Nova Sports 1
|21:00
|PSV EINDHOVEN - SPARTA ROTTERDAM
DUTCH LEAGUE (EREDIVISIE) 2020-21
|Cytavision Sports 6HD
|21:15
|ARSENAL - WOLVES
PREMIER LEAGUE 2020-21
|Cytavision Sports 3HD
|21:45
|NAPOLI - ROMA
ITALIAN SERIE A 2020-21
|Cytavision Sports 4HD
|22:00
|AS SAINT-ÉTIENNE - LOSC LILLE
LIGUE 1
|Cablenet Sports 2HD
|22:00
|REAL SOCIEDAD-VILLAREAL
La Liga
|Prime Tel 2HD
|22:08
|ORLANDO - NEW ENGLAND REVOLUTION
MLS
|Cytavision Sports 5HD