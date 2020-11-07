ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ: Αγώνες για όλα τα γούστα σε Κύπρο και άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

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Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των σημερινών (07/11) τηλεοπτικών αθλητικών μεταδόσεων:

ΏραΜατςΚανάλι
14:30EVERTON - MANCHESTER UTD
PREMIER LEAGUE 2020-21		Cytavision Sports 3HD
14:30Ρέντινγκ-Στόουκ
EFL Championship		Nova Sports 1
15:00HUESCA-EIBAR
La Liga Matchday 9		Prime Tel 2HD
15:00Daniil MEDVEDEV - Milos RAONIC (SF 1)
ΤΕΝΝΙΣ - 2020 ATP 1000 - PARIS		Cytavision Sports 5HD
15:10GRAND PRIX OF EUROPA - QUALIFYING
2020 MOTO GP		Cytavision Sports 6HD
16:00ΠΑΦΟΣ FC - ΑΕΛ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21		Cablenet Sports 2HD
16:00CAGLIARI - SAMPDORIA
ITALIAN SERIE A 2020-21		Cytavision Sports 4HD
16:30UNION BERLIN-ARMINIA BIELEFELD
Bundesliga Matchday 7		Prime Tel 1HD
16:30LEIPZING-FREIBURG
Bundesliga Matchday 7		Prime Tel 3HD
17:00Ε.Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ
ΟΠΑΠ BASKET LEAGUE 2020-21		Cytavision Sports 7HD
17:00CRYSTAL PALACE - LEEDS
PREMIER LEAGUE 2020-21
Cytavision Sports 3HD
17:00Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουίκομπ
EFL Championship		Nova Sports 5
17:15BARCELONA-REAL BETIS
La Liga Matchday 9		Prime Tel 2HD
17:15ΠΑΣ Γιάννινα-Παναιτωλικός
Ελληνικό πρωτάθλημα		Nova Sports 1
17:30Rafael NADAL - Alexander ZVEREV (SF 2)
ΤΕΝΝΙΣ - 2020 ATP 1000 - PARIS		Cytavision Sports 5HD
18:00ΕΡΜΗΣ - Ε.Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21		Cablenet Sports 1HD
18:00FC G. DE BORDEAUX-MONTPELLIER H. SC
LIGUE 1		Cablenet Sports 2HD
19:00BENEVENTO - SPEZIA
ITALIAN SERIE A 2020-21		Cytavision Sports 4HD
19:30SEVILLA-OSASUNA
La Liga Matchday 9		Prime Tel 2HD
19:30BORRUSIA DORTMUND-BAYERN MUNCHEN
Bundesliga Matchday 7		Prime Tel 3HD
19:30CHELSEA - SHEFFIELD UTD
PREMIER LEAGUE 2020-21		Cytavision Sports 3HD
19:30Παναθηναϊκός-Ατρόμητος
Ελληνικό πρωτάθλημα		Nova Sports 2
20:00ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΑΠΟΕΛ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21		Cytavision Sports 1HD
21:45PARMA - FIORENTINA
ITALIAN SERIE A 2020-21		Cytavision Sports 4HD
21:45BASKONIA - BILBAO
SPANISH BASKETBALL (Liga Endesa) 2020-21		Cytavision Sports 5HD
22:00ATLETICO DE MADRID-CADIZ
La Liga Matchday 9		Prime Tel 2HD
22:00WEST HAM UTD - FULHAM
PREMIER LEAGUE 2020-21		Cytavision Sports 3HD
22:30GUIMARAES - SPORTING
PORTUGUESE LEAGUE 2020-21		Cytavision Sports 7HD