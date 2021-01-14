Μετά τον Απόλλωνα, ο Εθνικός – ΒΙΝΤΕΟ με πλάνα από την προπόνηση της Ομόνοιας

Από
Themasports.com
-
0
15

Παρακολουθήστε στο πιο κάτω βίντεο από το επίσημο κανάλι της Ομόνοαις, πλάνα από τη σημερινή (14/01) προπόνηση της Λευκωσιάτικης ομάδας: