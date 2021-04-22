Μετά τον ΑΠΟΕΛ… η Κατερίνα ΑΠΟΘΕΩΣΕ τους Μαχητές! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Με ανάρτηση της στα social η σύζυγος του Τιμούρ Κετσπάγια, Κατερίνα αποθέωσε τους οργανωμένους της Κυρίας για την στήριξη τους πριν το ματς με ΑΠΟΕΛ.

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