Μέσι: Το ‘πε και το ‘κανε, υπέγραψε το τατουάζ του Βραζιλιάνου φαν του (ΒΙΝΤΕΟ)

To είπε και το έκανε ο Λιονέλ Μέσι! Βρήκε τον Βραζιλιάνο φαν του με τατουάζ – «έργο τέχνης» για τον ίδιον στην πλάτη του και το υπέγραψε!

Είναι Βραζιλιάνος, αλλά αυτό δεν τον εμποδίσει να είναι και φανατικός οπαδός του Λιονέλ Μέσι. Πριν από το ματς της Αργεντινής με την Ουρουγουάη για τη 2η αγωνιστική του Copa America, το TyC Sports συνάντησε τον Ιγκόρ Μαγκαλιάες σε ζωντανή σύνδεση έξω από το γήπεδο.

Εκείνος αποκάλυψε το τατουάζ «έργο τέχνης» που έχει «χτυπήσει» στην πλάτη του, μία οπτική αναπαράσταση του μυθικού πανηγυρισμού του Μέσι στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», όταν μετά το νικητήριο γκολ στο 90+3’ είχε τρέξει μπροστά στους οπαδούς της Ρεάλ και είχε υψώσει επιδεικτικά τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Ο Μέσι σε σχόλιό του κάτω από την ανάρτηση του αργεντίνικου δικτύου στο Instagram υποσχέθηκε να τον συναντήσει και να υπογράψει το αυτόγραφό του πάνω στο τατουάζ. Το είπε και το έκανε ο 33χρονος Αργεντινός!

Τον συνάντησε πριν επιβιβαστεί στο λεωφορείο για την προπόνηση ενόψει του ματς με την Παραγουάη (22/6, 03:00) και υπέγραψε στο τατουάζ – «έργο τέχνης». Το όνειρο του Ιγκόρ Μαγκαλιάες εκπληρώθηκε. Δείτε το video:

A Brazilian was interviewed by TyC Sports before the Argentina match and he showed his Lionel Messi tattoo which covers his entire back. Lionel Messi replied to the post on Instagram writing “Terrible (as in great) tattoo. I love it! I would like to see it and sign it.” pic.twitter.com/na2Dq5NQn1

— Roy Nemer (@RoyNemer) June 19, 2021