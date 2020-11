MEΣΙ: Το μαγικό κοντρόλ στον αέρα και οι ματιές στο μόνιτορ για το γκολ (ΒΙΝΤΕΟ)

Πέρα από τα τρομερά παράπονα που είχε από τον διαιτητή, τα οποία φυσικά του ανέφερε για δυο φάσεις όπου ο ηγέτης της εθνικής ομάδας της πατρίδας του ήταν έξαλλος, ο Λιονέλ Μέσι έκανε αρκετά πράγματα στην ισοπαλία (1-1) της «αλμπισελέστε» με τους Παραγουανούς.

Το μαγικό του κοντρόλ στον αέρα έγινε viral, το γκολ του θα μπορούσε να έχει χαρίσει νίκη όμως δεν μέτρησε για φάουλ πολύ νωρίτερα, ενώ, για εκείνη τη φάση, ο Μέσι αντέγραψε τον κολλητό του, Λουίς Σουάρες, κοιτάζοντας στα κλεφτά το μόνιτορ του διαιτητή!

Ο Ουρουγουανός φίλος του, υπενθυμίζεται, το είχε κάνει τόσο απροκάλυπτα που είχε πάρει κίτρινη κάρτα!

📸 — Lionel Messi’s first touch is out of the world. pic.twitter.com/h66hKUCWiq

— Barça Universal (@BarcaUniversal) November 13, 2020