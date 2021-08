ΜΕΣΙ: Το επιβεβαιώνει ο αδερφός του Εμίρη – Ανακοινώσεις… προσεχώς!

Ο Χαλίντ Μπιν Χαμάντ Μπιν Χαλίφα Αλ Τάνι, αδερφός του Εμίρη του Κατάρ, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης της Παρί Σεν Ζερμέν, ανέβασε στο twitter μία φωτογραφία του Λεονέλ Μέσι με τη φανέλα της κυπελλούχου Γαλλίας και μαζί τη λεζάντα: «Οι διαπραγματεύσεις έχουν ολοκληρωθεί επίσημα, ανακοινώσεις αργότερα», όπερ σημαίνει πως μέσα στο σαββατοκύριακο θα υπάρξει ευτυχή κατάληξη με τον πρώην σταρ της Μπαρτσελόνα για τους Παριζιάνους.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII

— خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 6, 2021