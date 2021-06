Μεγάλο βήμα για τον ΑΠΟΕΛ eSports: Η πρώτη κυπριακή ομάδα στην VPG Premier!

Ανάρτηση από ΑΠΟΕΛ όπου ενημερώνει το εξής:

«Είμαστε πλέον μέλη της κοινότητας στο υψηλότερο επίπεδο #FIFA21 #ProClubs #11vs11 Η πρώτη κυπριακή ομάδα που φθάνει σε τέτοια διάκριση. Και ακόμα σε επίπεδο #esports η μεγαλύτερη έκπληξη…έρχεται».

Δείτε την ανάρτηση:

This is what we are talking about. 💪👌Pioneering a new era. 🥇🇨🇾Join the best of the best. 🎮🎮 Glad to be aboard @OfficialVPG https://t.co/Hb8fYWbZ6w

— APOEL FC (@apoelfcofficial) June 27, 2021