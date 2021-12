Μεγάλη ανησυχία – Τέσσερις θάνατοι ποδοσφαιριστών σε λίγες μέρες! (ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Μια πολύ δύσκολη εβδομάδα διανύει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο που τις τελευταίες μέρες θρηνεί για τέσσερις ποδοσφαιριστές που έφυγαν από τη ζωή. Η ανησυχία που υπάρχει είναι μεγάλη με τις περιπτώσεις παικτών που χάνουν τη ζωή τους στον αγωνιστικό χώρο, καθώς έχουν γίνει τέσσερα περιστατικά μέσα σε περίπου μια βδομάδα.

Ο τελευταίος ήταν ο Αλγερινός Σοφιάν Λουκάρ, που μετά από σύγκρουση με αντίπαλο παίκτη έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, συνέχισε το ματς, αλλά στη συνέχεια κατέρρευσε και έφυγε από τη ζωή στο νοσοκομείο. Και οι άλλες τρεις περιπτώσεις που προηγήθηκαν ωστόσο προκαλούν ανησυχία, διότι πρόκειται για αθλητές που «έφυγαν» στους αγωνιστικούς χώρους, είτε σε προπόνηση, είτε στην προθέρμανση.

Τα ερωτηματικά και στις τέσσερις περιπτώσεις είναι πολλά, ενώ και η παγκόσμια ιατρική κοινότητα ερευνά το τι συμβαίνει, καθώς η ανησυχία είναι έκδηλη παγκοσμίως.

Η πρώτη χρονικά περίπτωση είναι στην Αίγυπτο, όπου ο τερματοφύλακας της Rabat & Anwar, Αχμέντ Αμίν κατέρρευσε στα αποδυτήρια της ομάδας του μετά την προπόνηση. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου λίγο μετά εξέπνευσε.

After taking part in his team’s training yesterday, Amin went to the locker room where he suddenly passed out. @King_Fut pic.twitter.com/taLIUrDn9C

Ο δεύτερος θάνατος είναι στην Κροατία, όπου ο μόλις 23χρονος ποδοσφαιριστής, Μαρίν Τσάτσιτς, της ΝΚ Νεχάι, κατέρρευσε στην προπόνηση της ομάδας του. Όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, διαγνώστηκε με καρδιακή ανεπάρκεια και έπεσε σε κώμα. Τρεις μέρες αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.

🇭🇷 ⚽️ Marin Cacic has tragically died three days after being placed into a coma following his sudden collapse at training with his side NK Nehaj Sinj.

After he collapsed during the session, he was immediately rushed to a 🏥 where the 23-year-old was diagnosed with heart failure. pic.twitter.com/1rVp2BDoTI

— Ragnar Lodbrok (@TheReal_Ragnar1) December 24, 2021