ΜΕΓΑΛΗ αλήθεια για Ιβάν Τρισκόφσκι – Τι έγινε το 2016

Ο οπαδός της ΑΕΚ Ανδρέας Παττίχης μέσω social media θυμάται τι έγινε το 2016 μετά από το καθοριστικό ΑΕΚ-ΑΠΟΕΛ 0-3 στο ΓΣΖ και την στάση μέρους οπαδών απέναντι στον Ιβάν Τρισκόφσκι.
Η ιστορία εξελίχθηκε με τον Ιβάν να γίνεται ποδοσφαιριστής-σύμβολο για την ΑΕΚ όμως όσα έγιναν το 2016 αποτελούν ένα μάθημα για όλους τους φιλάθλους που βγάζουν “συμπεράσματα” χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο…
Αναλυτικά:
ΜΙΑ ΠΑΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ.
ΣΤΙΣ 20/3/16 Η ΑΕΚΑΡΑ ΥΠΟΔΕΧΤΗΚΕ ΣΤΟ ΓΣΖ ΤΟΝ ΑΠΟΕΛ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 3ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΤΩΝ PLAY OFF.
ENA ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΕ ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΤΙΤΛΟΥ ΑΦΟΥ Η ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΕΡΔΙΖΕ ΘΑ ΕΚΑΝΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ.
H OMAΔΑ ΜΑΣ ΕΧΑΣΕ ΤΕΛΙΚΑ ΜΕ 0-3
ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Ο ΙVAN ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΠΙΚΡΑ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΣΕ ΣΩΣΤΟ ΝΑ ΠΑΕΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΕΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΔΕΙΞΑΝ ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΙΧΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟΝ ΑΠΟΕΛ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ.
ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΕΙΧΕ ΠΑΡΕΙ ΦΩΤΙΑ ΑΦΟΥ ΑΡΚΕΤΟΙ ΑΠ ΤΟΥΣ ΟΠΑΔΟΥΣ ΜΑΣ ΜΕ ΑΠΥΘΜΕΝΟ ΘΡΑΣΟΣ ΗΘΕΛΑΝ ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΣΚΟΦΣΚΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ
ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ.
Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΜΕΡΑ ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ. ΑΥΤΟΣ Ο ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΚΙΟΛΑΣ 200 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΙΜΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΗΝ ΦΑΝΕΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΜΩΝΑ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ.
ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΟΙ ΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΗΡΕ ΑΠ ΤΟ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΔΩΣΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΑΚΟΜΗ.
ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟ ΠΙΟ ΑΠΛΟ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΑΙΧΤΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ.
ΑΓΑΛΜΑ ΕΞΩ ΑΠ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΑΣ!!!
ΙVAN ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΟΛΑ!!!
ΥΓ ΑΝ Η ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ ΗΤΑΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΑΡΚΕΤΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΜΑΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΚΑΙΡΟ ΙΣΟΒΙΑ.
ΥΓ1 ΑΙΜΑ ΤΙΜΗ ΑΕΚΑΡΑ ΜΙΑ ΖΩΗ!!!