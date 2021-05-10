Με τον πούρο του… πρωταθλητή ο Παπουλής δίπλα από Ταραπουλούζη (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Ο Φώτης Παπουλής πόζαρε στον φωτογραφικό φακό μαζί με τον πούρο του… πρωταθλητή και δίπλα του, ο επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ της Ομόνοιας, Σίμος Ταραπουλούζης.

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