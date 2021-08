Με το δεξί στη… μετά Μέσι εποχή η Μπαρτσελόνα (BINTEO)

Στον απόηχο της αποχώρησης του Λιονέλ Μέσι, η Μπαρτσελόνα επικράτησε 3-0 της Γιουβέντους και κατέκτησε το τρόπαιο του φιλικού τουρνουά Trofeo Joan Gamper στη Βαρκελώνη.



Οι Καταλανοί μπήκαν πολύ νωρίς μπροστά στο σκορ, με τον Ντεπάι να νικά τον Σέζνι με κοντινό σουτ μετά από μπαλιά του Ντεμίρ στο 3ο λεπτό.

Το δεύτερο γκολ για την ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν ήρθε στο 57’, χάρη σε καρφωτή κεφαλιά του Μπρέιθγουεϊτ ύστερα από εκτέλεση κόρνερ του Ολλανδού από δεξιά.

Το… κερασάκι στην τούρτα μπήκε στις καθυστερήσεις, με τον Πουτζ να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα με πανέμορφο σουτ.

GOLAZO RIQUI PUIG 🔥 Where are the haters? 👀 pic.twitter.com/egDf4JpP0d

— J. (@MessiIizer) August 8, 2021