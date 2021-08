Με SMS έμαθαν οι Απολλωνίστες για τον νέο φορ – Δανεικός με οψιόν αγοράς ο Στορ!

Ο Απόλλωνας μέσω SMS ενημέρωσε τους Απολλωνίστες την απόκτηση του 23χρονου Σλοβένου φορ, Λούκα Στορ ως δανεικού από την Ντιναμό Δρέσδης.

Το μήνυμα:

ANAKOINΩNOYME THN EΠITEYΞH ΣYMΦΩNIAΣ ME TH ΔYNAMO ΔPEΣΔHΣ ΓIA THN AΠOKTHΣH TOY ΛOYKA ΣTOP ME TH MOPΦH ΔANEIΣMOY ME ΔIKAIΩMA AΓOPAΣ.

Η ανακοίνωση αργότερα:

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (ΔΗΜΟΣΙΑ) Λτδ ανακοινώνει την επίτευξη συμφωνίας με τη Δυναμό Δρέσδης για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Λούκα Στορ (05/07/1998) με τη μορφή δανεισμού για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022, διατηρώντας το δικαίωμα απόκτησης των δικαιωμάτων του το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο ποδοσφαιριστής αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις της επίθεσης, ενώ ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τις ακαδημίες της Μάριμπορ.

Τον Ιανουάριο της αγωνιστικής περιόδου 2017-2018 δόθηκε ως δανεικός στη Αλουμίνιτζ και στη συνέχεια μεταγράφηκε με ελευθέρα μεταγραφή. Σε μιάμιση σεζόν συμπλήρωσε 30 συμμετοχές και σημείωσε 9 τέρματα.

Την περίοδο 2019-2020 μεταγράφηκε στη Δυναμό Δρέσδης στην οποία αγωνίστηκε 11 φορές ενώ τον Ιανουάριο επέστρεψε στην Αλουμίνιτζ ως δανεικός όπου σημείωσε ακόμη 6 φορές.

Τη σεζόν 2020-2021 επέστρεψε στη Δρέσδη όπου αγωνίστηκε συνολικά 16 φορές και πέτυχε ένα τέρμα.

Ο Λούκα είναι διεθνής με την εθνική Νέων της Σλοβενίας εκπροσωπώντας την χώρα του σε οκτώ περιπτώσεις.

Θα ακολουθήσουν δηλώσεις του Λούκ Στορ στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας.

Καλωσορίζουμε τον ποδοσφαιριστή στον σύλλογο και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία αγωνιζόμενος με τα κυανόλευκα.

Γραφείο Τύπου

Απόλλων Λεμεσού