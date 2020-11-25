Με προπόνηση στο «Nuevo Estadio de Los Cármenes» η Ομόνοια ολοκλήρωσε προετοιμασία για τον αγώνα με Γρανάδα (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Από
Themasports.com
-
0
43

Η Ομόνοια με προπόνηση στο «Nuevo Estadio de Los Cármenes» ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το αυριανό παιχνίδι με τη Γρανάδα για την 4η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Γιουρόπα Λιγκ.

Δείτε φωτογραφίες από τη δημοσιογραφική διάσκεψη και την προπόνηση: