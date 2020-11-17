Με μουστάκια παίκτες του Απόλλωνα και… ΜΗΝΥΜΑ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

|14:30
|NEWCASTLE - CHELSEA
PREMIER LEAGUE 2020-21
|Cytavision Sports 3HD
|14:30
|Μπόρνμουθ-Ρέντινγκ
EFL Championship
|Nova Sports 3
|15:00
|Λαμία-Αστέρας Τρίπολης
Ελληνικό πρωτάθλημα
|Nova Sports 1
| 15:00
|LEVANTE VS ELCHE- LA LIGA 20-21
|PrimeTel 2HD
|15:30
|PRE - GAME ΔΟΞΑ - ΕΡΜΗΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21
HANDBALL (2nd)
|Cytavision Sports 1HD
|16:00
|HAVRE AC - STADE MALHERBE CAEN
LIGUE 2
|Cablenet Sports 2HD
|16:00
|CROTONE - LAZIO
ITALIAN SERIE A 2020-21
|Cytavision Sports 4HD
|16:00
|2020 NITTO ATP FINALS (LONDON) SF 1
TENNIS
|Cytavision Sports 5HD
|16:00
|ΔΟΞΑ - ΕΡΜΗΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21
|Cytavision Sports 1HD
|16:10
|GRAND PRIX OF PORTUGAL - QUALIFYING
2020 MOTO GP
|Cytavision Sports 6HD
|16:30
|FC SCHALKE 04 - VFL WOLFSBURG- BUNDESLIGA
|PrimeTel 1HD
|16:30
|FC BAYERN MUNCHEN - SV WERDER BREMEN- BUNDESLIGA
|PrimeTel 3HD
|17:00
|ASTON VILLA - BRIGHTON
PREMIER LEAGUE 2020-21
|Cytavision Sports 3HD
|17:00
|Μίλγουολ-Κάρντιφ
EFL Championship
|Nova Sports 5
|17:15
|Ατρόμητος-Απόλλων Σμύρνης
Ελληνικό πρωτάθλημα
|Nova Sports 2
|17:15
|VILLARREAL VS REAL MADRID- LA LIGA
|PrimeTel 2HD
|18:00
|ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΕΛ
ΟΠΑΠ BASKET LEAGUE 2020-21
|Cytavision Sports 7HD
|18:00
|HAVRE AC - STADE MALHERBE CAEN
LIGUE 1
|Cablenet Sports 2HD
|18:00
|POST - GAME ΔΟΞΑ - ΕΡΜΗΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21
|Cytavision Sports 1HD
|18:00
|SPARTAK - DYNAMO
RUSSIAN PREMIER LEAGUE 2020-21
|Cytavision Sports 6HD
|18:30
|ΑΠΟΕΛ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 20/21
|Cablenet Sports 1HD
|19:00
|SPEZIA - ATALANTA
ITALIAN SERIE A 2020-21
|Cytavision Sports 4HD
|19:08
|ORLANDO - NEW YORK CITY
MLS
|Cytavision Sports 7HD
|19:30
|TOTTENHAM - MANCHESTER CITY
PREMIER LEAGUE 2020-21
|Cytavision Sports 3HD
|19:30
|SEVILLA VS CELTA- LA LIGA
|PrimeTel 2HD
|19:30
|Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
Ελληνικό πρωτάθλημα
|Nova Sports 1
|20:15
|SABIANCO ΑΝΟΡΘΩΣΗ - TJ S N VESELI
EHF EUROPEAN CUP (2nd) HANDBALL
|Cablenet Sports 2HD
|21:00
|GRONINGEN - VITESSE
DUTCH LEAGUE (EREDIVISIE) 2020-21
|Cytavision Sports 7HD
|21:30
|HERTHA BERLIN - BORUSSIA DORTMUND- BUNDESLIGA
|PrimeTel 3HD
|21:45
|JUVENTUS - CAGLIARI
ITALIAN SERIE A 2020-21
|Cytavision Sports 4HD
|22:00
|MAN- UTD - WEST BROMWICH ALBION
PREMIER LEAGUE 2020-21
|Cytavision Sports 3HD
|22:00
|2020 NITTO ATP FINALS (LONDON) SF 2
TENNIS
|Cytavision Sports 5HD
|22:00
|ATLETICO VS BARCELONA- LA LIGA
|PrimeTel 2HD