Με μουστάκια παίκτες του Απόλλωνα και… ΜΗΝΥΜΑ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Από
Themasports.com
-
0
80

Ανάρτηση από τον Απόλλωνα…

«Αντιμετώπισε τον καρκίνο του προστάτη…
Κέρδισε την μάχη για την ζωή σήμερα…
Μην το αφήνεις για αύριο…
Πρόληψη σημαίνει ευαισθητοποίηση, σημαίνει ζωή…
Είναι στο χέρι σου…
Δράσε Τώρα! #ΔΡΑΣΕΑΜΕΣΑ
Κάνε έγκαιρα την εξέταση για τον καρκίνο του προστάτη».

 