Με μαυρισμένο μάτι στην προπόνηση της Λίβερπουλ ο Τσιμίκας (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Ο Έλληνας φουλ μπακ των «κόκκινων» προφανώς είχε κάποιο ατύχημα ή χτυπήθηκε από κάποιον συμπαίκτη του, αφού δεν διευκρινίστηκε γιατί ήταν μαυρισμένο το μάτι του.

Παρ’ όλα αυτά συμμετείχε στο πρόγραμμα την παραμονή του αποψινού (22:00) αγώνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Άνφιλντ» για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Μάλιστα, είχε και τετ-α-τετ με τον Γιούργκεν Κλοπ κατά τη διάρκεια του προγράμματος στο προπονητικό κέντρο…

Robertson heard that Tsimikas was getting rated over him and decided to scrap him 😭💀 pic.twitter.com/ZML6p4604M

— Andreas 🇳🇴 (@Ifcandreas) November 2, 2021