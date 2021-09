Με ιδιαίτερο μήνυμα η τρίτη εμφάνιση της Ίντερ

Στη δημοσιότητα ήρθε και η τρίτη φανέλα της Ίντερ για τη σεζόν 2021/22, με τους πρωταθλητές Ιταλίας να παρουσιάζουν μία εμφάνιση που προωθεί την ισότητα.

Η φανέλα είναι σκούρο μπλε, με πολύχρωμη, χοντρή ρίγα στο κέντρο της.

Στη σχετική δημοσίευση, οι «νερατζούρι» αναφέρουν πως «συχνά μας χωρίζει απόσταση, λόγω της κουλτούρας, λόγω της γενιάς ή επειδή υπάρχουν σύνορα ανάμεσά μας. Όμως δεν υπάρχει απόσταση που δεν μπορούμε να γεφυρώσουμε εμείς οι “νερατζούρι”, επειδή είμαστε αδερφοί και αδερφές του κόσμου.

Παρουσιάζουμε με περηφάνια τη νέα, τρίτη εμφάνιση της ομάδας».

Siamo spesso distanti, per cultura, per generazione o perché c'è un confine a dividerci. Ma non c'è distanza che noi nerazzurri non possiamo colmare, perché siamo fratelli e sorelle del mondo.

Orgogliosi di presentarvi il nostro #ThirdKit per la stagione 21/22. pic.twitter.com/Nsq910WYuj

