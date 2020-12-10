Με επιστροφές η προπόνηση της Ανόρθωσης – Θετικό νέο για δύο (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

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Ο Τιμούρ Κετσπάγια και η Ανόρθωση, μετράνε επιστροφές, αφού οι Τζουρ και Αμπαρτζουμιάν ενσωματώθηκαν στις προπονήσεις της ομάδας.

Η δημοσίευση της Κυρίας: