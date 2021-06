Με δάκρυα ο αποχαιρετισμός του Ράμος: «Δεν ήμουν προετοιμασμένος για το αντίο» (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός αποχωρεί από τη «βασίλισσα» μετά από 16 χρόνια και στο προπονητικό κέντρο της ομάδας έγινε μια εκδήλωση για το «αντίο».

Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, μίλησε για μια από τις δύσκολες ημέρες της παρουσίας του στη διοίκηση του συλλόγου για έναν παίκτη που είχε αποκτήσει ο ίδιος.

«Υπήρξες σημείο αναφοράς για τους οπαδούς μας και ένας θρύλος της ομάδας. Έγινες θρύλος της ομάδας και ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες που είδαν οι θαυμαστές αυτού του αθλήματος» είπε, μεταξύ άλλων, ο Πέρεθ, ο οποίος έκανε και ιδιαίτερη αναφορά και στο γκολ που είχε βάλει ο Ράμος στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ το 2014.

«Ήρθε η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου. Δεν ήμουν προετοιμασμένος να αποχαιρετήσω τη Ρεάλ. Ήρθα παιδί σε αυτή την ομάδα, συνοδευόμενος από τους γονείς μου και τα αδέρφια μου, και τώρα έχω τη δική μου οικογένεια. Κλείνει μια σπουδαία περίοδος της ζωής μου. Τίποτα δεν θα είναι όπως αυτά που έζησα εδώ. Θέλω να συνεχίσω σε υψηλό επίπεδο και να κατακτήσω και άλλους τίτλους. Λέω εις το επανιδείν διότι, αργά ή γρήγορα, θα επιστρέψω» είπε με δάκρυα στα μάτια ο Ράμος.

📸| Sergio Ramos, his brother Rene & family at the farewell ceremony. #rmalive pic.twitter.com/rwG8Xc4o6Z

— Madrid Zone (@theMadridZone) June 17, 2021