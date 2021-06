Με ΑΠΙΘΑΝΟ ΒΙΝΤΕΟ ανακοίνωσε την επιστροφή του «Σούπερμαν» Μπουφόν!

Ο Τζίτζι Μπουφόν πριν από μερικές εβδομάδες ανακοίνωσε το τέλος του από τη Γιουβέντους, αλλά παρότι έχει φθάσει τα 43 του χρόνια, θα συνεχίσει κανονικά στο ποδόσφαιρο.

Ο θρυλικός Ιταλός τερματοφύλακας δεν έμεινε γι’ αρκετό διάστημα χωρίς ποδοσφαιρική στέγη, καθώς συμφώνησε με την Πάρμα για να υπερασπιστεί την εστία της, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Με τους «Τζαλομπλού» ο Μπουφόν έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην ιταλική ομάδα, στην οποία αγωνίστηκε για έξι χρόνια, πριν μεταγραφεί στη Γιουβέντους τον 2001.

Η Πάρμα την Πέμπτη (17/06) ανακοίνωσε την επιστροφή του Μπουφόν με ένα εντυπωσιακό βίντεο στα social media, παρουσιάζοντας τον έμπειρο πορτιέρε ως… Superman!

Μάλιστα, στο βίντεο ο Μπουφόν φοράει τη φανέλα όταν αγωνιζόταν στην Πάρμα, ενώ στη συνέχεια έχει μία μικρή συνομιλία με τον ιδιοκτήτη του συλλόγου, Κάιλ Κράουζε, λέγοντας του πως «είμαι μέσα».

He is back where he belongs.

He is back home.#SupermanReturns 🔙🟡🔵@gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX

— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) June 17, 2021