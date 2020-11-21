Με ανεβασμένη διάθεση για το τρίποντο (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

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Η Ένωση Νέων Παραλιμνίου ενημερώνει για την προετοιμασία της…

«Ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας μας ενόψει του πολύ σημαντικού αγώνα απέναντι στην Πάφος Fc, την Δευτέρα 23/11/2020 ώρα 20:00 στο στάδιο Τάσος Μάρκου!

Με ανεβασμένη διάθεση και πλήρης ετοιμότητα οι ποδοσφαιριστές μας θα παραταχθούν στον αγώνα της Δευτέρας με μοναδικό στόχο την νίκη και τους 3 βαθμούς»!

 