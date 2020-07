Μαρτίνς για κλήρωση: «Έχουμε μεγάλες φιλοδοξίες» (ΒΙΝΤΕΟ)

Η κλήρωση του Europa League φέρνει στον δρόμο του Ολυμπιακού μια εκ των Σεβίλλη ή Ρόμα αν οι «ερυθρόλευκοι» αποκλείσουν τη Γουλβς στον επαναληπτικό των «16» και ο Πέδρο Μαρτίνς δηλώνει ότι η ομάδα του θα είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στην πρόκληση.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στο twitter, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» σημείωσε: «Σήμερα ήταν ευχαρίστησή μου που εκπροσώπησα τον Ολυμπιακό στην κλήρωση του Europa League. Ανυπομονούμε για το υπόλοιπο της διοργάνωσης. Έχουμε μεγάλες φιλοδοξίες και θα δουλέψουμε όσο πιο σκληρά μπορούμε για να σας κάνουμε περήφανους», ανέφερε ο Πορτογάλος απευθυνόμενος στον κόσμο της ομάδας.

Today, it was a pleasure to represent @olympiacosfc at the UEFA @EuropaLeague draw. We look forward to the rest of the competition. We have big ambitions and we'll work as hard as we can to make you proud. 🙌🔴⚪@OmarEla14 @Karembeu #WeKeepOnDreaming #Olympiacos #UEL pic.twitter.com/5y4mWSKDGj

— Pedro Martins (@CoachPMartins) July 10, 2020