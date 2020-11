Μαραντόνα: Μεταφέρθηκε εκτάκτως σε νοσοκομείο στην Αργεντινή! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Δύσκολες ώρες για τον τεράστιο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.

Σύμφωνα με τη La Nacion, ο θρύλος του ποδοσφαίρου έχει μεταφερθεί εκτάκτως σε νοκοκομείο στη La Plata.

Aκόμα δεν έχουν γίνει γνωστές παραπάνω πληροφορίες για τον σπουδαίο Αργεντίνο.

Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά για τον Ντιεγκίτο και να ξεπεράσει την περιπέτεια υγείας που αντιμετωπίζει.

La Nacion says Diego Maradona is in hospital. Not much information on it yet. https://t.co/QBZp6A0HGV

— Mauricio Savarese (@MSavarese) November 2, 2020