Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Επτάχρονο παιδί περπάτησε από το Μέρσεϊσαϊντ μέχρι το Μάντσεστερ για να μαζέψει χρήματα για νοσοκομείο παίδων (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Συγκινητική πρωτοβουλία πήρε ένα επτάχρονο παιδί στο Μάντσεστερ, καθώς περπάτησε από το Μέρσεϊσαϊντ μέχρι το «Ολντ Τράφορντ» για ντέρμπι της Γιουνάιτεντ με τη Λίβερπουλ, ώστε να μαζέψει χρήματα για νοσοκομείο παίδων.

Σε μια τρομερή κίνηση προχώρηση ο 7χρονος φίλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ισαάκ Κόνορ. Ο πιτσιρικάς αποφάσισε να περπατήσει από το σπίτι του στο Μέρσεϊσαϊντ μέχρι το «Όλντ Τράφορντ» για να παρακολουθήσει ντέρμπι (24/10, 18:30) της ομάδας του με τη Λίβερπουλ.

Ο νεαρός διένυσε τη διαδρομή των 38,5 χιλιομέτρων για καλό σκοπό. Ο Κόνορ προχώρησε σε αυτή την πρωτοβουλία με στόχο να μαζέψει χρήματα για το νοσοκομείο παίδων Alder Hey. Μέσω Twitter η Γιουνάιτεντ συνεχάρη τον νεαρό φίλαθλο της για τη συγκινητική του κίνηση.

Seven-year-old United fan Isaac O'Connor has walked 24 miles from his home in Merseyside to Old Trafford this weekend to raise funds for @AlderHey Children's Hospital.

We are so proud to call you one of our own, Isaac ❤️#MUFC | #MUNLIV pic.twitter.com/dWMhoniTOB

— Manchester United (@ManUtd) October 24, 2021