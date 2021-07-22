Μάλλον ΜΠΑΙΝΕΙ ο Νταβόρ…

Από
Πόλυ Χαραλάμπους
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Το πρώτο βήμα για πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Κόνφερενς Ληγκ, θέλει να κάμει η ΑΕΛ απόψε με την Βλάζνια στο Τσίρειο.
Στα τελευταία φιλικά ο Κέρκεζ, φανέρωσε τις προθέσεις του για τους βασικούς.
 
Ο Νταβόρ Ζτραβκόφσκι δεν ξεκίνησε πριν μια εβδομάδα με τον Ολυμπιακό, αλλά σήμερα πιθανότατα να αποτελέσει μέλος της τριάδας του άξονα, μαζί με τους Μεντόγεβιτς και Ριέρα.
 
Αν επαληθευτεί το εν λόγω σενάριο, θα μείνει έξω ο Αργεντινός Μάζουρεκ.