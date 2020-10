ΜΑΚΑΡΘΙ: Η ξαφνική και παράξενη παραίτηση του μετά από… ΝΙΚΗ – «Ντροπή – Φεύγω από εδώ»! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Μικ Μακάρθι ετοιμάζεται να αναλάβει τον ΑΠΟΕΛ και κοιτάζοντας κανείς το παρελθόν του ξεχωρίζει την πορεία με την Ιρλανδία στο Μουντιάλ του 2002 αλλά και το γεγονός ότι μένει για αρκετά χρόνια στις ομάδες που εργάζεται.

Από εκεί και πέρα είχε και αρκετά ξεσπάσματα όπως το… διάσημο με τον Ρόι Κιν το 2002, όταν τον έκοψε από την αποστολή της Εθνικής Ιρλανδίας αλλά και τον λόγο για τον οποίο παραιτήθηκε το 2018 από τον πάγκο της Ίπσουιτς.

Τον Απρίλιο του 2018 και ενώ είχε προαναγγείλει την αποχώρηση του από την Ίπσουιτς για το καλοκαίρι ο Ιρλανδός κόουτς παραιτήθηκε μετά από μια νίκη με 1-0 επί της Μπάρνσλι. Ο λόγος; Η αντίδραση των οπαδών επειδή έκανε αλλαγή τον Μπάρι Κότερ στο ντεμπούτο του!

Αμέσως μετά το ματς αφού πρώτα ανέλυσε την νίκη της ομάδας του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ήρθα με νίκη, φεύγω με νίκη. Μπορείτε να καταλάβετε γιατί αποχωρώ άμα δείτε την ντροπιαστική αντίδραση των οπαδών όταν έκανα αλλαγή των Κότερ. Είναι ντροπή. Εγώ τον έφερα και τον έβαλα μέσα. Έδειχνε κουρασμένος και έπρεπε να βγει. Ήταν εκπληκτικός. Ήταν μια ντροπιαστική αντίδραση αλλά δεν θα χρειαστεί να τα ακούσω ξανά γιατί αυτό είναι το τελευταίο μου ματς, φεύγω από εδώ. Είναι λυπηρό γιατί απόλαυσα τον χρόνο μου εδώ.»!

