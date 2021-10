Μαγκουάιρ: «Συγγνώμη από τους οπαδούς – Θα κοιταχτώ κι εγώ στον καθρέφτη» (BINTEO)

Επίγνωση του αντίκτυπου που είχε η συντριβή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τη Λίβερπουλ στον κόσμο της ομάδας, αλλά και της κάκιστης απόδοσης που είχε προσωπικά στο ντέρμπι, έδειξε να έχει ο Χάρι Μαγκουάιρ.

«Ζητάμε συγγνώμη από τους οπαδούς, δεν ήταν καθόλου καλό αυτό το αποτέλεσμα για τον σύλλογο. Έμειναν μαζί μας μέχρι το τέλος και το εκτιμούμε αυτό, αλλά ως σύλλογος πρέπει να τα πάμε καλύτερα. Είμαι τόσο απογοητευμένος. Τους δώσαμε τόσες πολλές ευκαιρίες», ανέφερε αρχικά στο «Sky Sports» ο αρχηγός των «κόκκινων διαβόλων». Και συνέχισε:

«Είμαι αμυντικός και το να δεχτώ τέσσερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά στο “Ολντ Τράφορντ”, δεν είναι καλό. Ως παίκτης γνωρίζω τον εαυτό μου. Θα κοιτάξω τον εαυτό μου και την ατομική μου απόδοση.

Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, δεν έχει νόημα να κατηγορούμε ο ένας τον άλλον αλλά να κοιτάμε τον εαυτό μας. Να κοιτάξουμε στον καθρέφτη όταν πάμε σπίτι και να σκεφτούμε πού μπορούμε να τα πάμε καλύτερα».

🗣 "First and foremost – apologies to the fans. That's no way near good enough for this club"

Manchester United captain Harry Maguire speaks to Sky Sports following the 5-0 defeat to Liverpool at Old Trafford… pic.twitter.com/s7TJPJoq0M

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 24, 2021