ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ: «Έγινε συζήτηση για τις αλλαγές στα πρωταθλήματα» – Τι είπε για την παρουσία οπαδών (ΒΙΝΤΕΟ)

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Δείτε τι δήλωσε στα ΜΜΕ μετά το τέλος της σημερινής (14/06) άτυπης Γενικής Συνέλευσης της ΚΟΠ, ο πρόεδρος του Άρη, Λύσανδρος Λυσάνδρου:


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