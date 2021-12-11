LIVESTREAM: Η συνέντευξη τύπου του Καταλά ενόψει Ομόνοιας (ΒΙΝΤΕΟ)

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Παρακολουθήστε ζωντανά την συνέντευξη τύπου του Νταβίντ Καταλά, προπονητή της ΑΕΚ, ενόψει του ντέρμπι με την Ομόνοια, μέσα από την κάμερα της ομάδας.

Το βίντεο: 