Λίβερπουλ: Δηλώθηκε για το δεύτερο μισό της σεζόν ο Φαν Ντάικ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε τους παίκτες για το δεύτερο μισό της τρέχουσας σεζόν της Premier League. Το αξιοσημείωτο είναι πως σε αυτήν βρίσκεται κανονικά ο Βέρτζιλ Φαν Ντάικ, αν και είχε αφαιρεθεί τον Οκτώβριο, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Οπως επίσης συμπεριλήφθηκαν και οι Τζο Γκόμες-Ζοέλ Ματίπ, με τον δεύτερο να χάνει σίγουρα το υπόλοιπο της σεζόν και τον Κλοπ να περιμένει τον Γκόμες να αγωνιστεί, πριν το τέλος της φετινής σεζόν.

Πάντως όσον αφορά τον Φαν Ντάικ, ο Γερμανός τεχνικός έχει δηλώσει πως μόνο με… θαύμα θα καταφέρει ο Ολλανδός να αγωνιστεί σε κάποιο ματς της τρέχουσας σεζόν.

🚨 Liverpool have named their 25-man Premier League squad for the second half of the season and Virgil van Dijk makes it, despite it being unlikely that he will be playing again this season. Takumi Minamino drops out, while new signing Ben Davies is on the list. #awlfc [echo] pic.twitter.com/HwkLhSlRiE

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) February 6, 2021