ΒΙΝΤΕΟ: Το Pre-Game του ντέρμπι ΑΕΚ-Ανόρθωση

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Themasports.com
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Δείτε στο πιο κάτω βίντεο από την PrimeTel, το Pre-Game του ντέρμπι που θα διεξαχθεί στο “ΑΕΚ Αρένα” και θα ξεκινήσει στις 17:00, ανάμεσα στην ΑΕΚ Λάρνακας και την Ανόρθωση, για την 5η αγωνιστική των πλέι-οφ του πρωταθλήματος Α΄ κατηγορίας: