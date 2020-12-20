LIVE STREAMING: Ομόνοια 29ης Μαΐου – Ελπίδα Αστρομερίτη (ΒΙΝΤΕΟ)

Από
Themasports.com
-
0
64

Δείτε σε απευθείας μετάδοση στο πιο κάτω βίντεο από το Alfasports.TV, τον σημερινό αγώνα που θα διεξαχθεί στο γήπεδο «Κερύνεια Επιστροφή», ανάμεσα στην Ομόνοια 29ης Μαΐου και την Ελπίδα Αστρομερίτη, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Γ΄ Κατηγορίας: