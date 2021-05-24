Η μίνι ταινία της Ανόρθωσης για το… 11ο Κύπελλο!

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Η Ανόρθωση ετοίμασε μια μίνι ταινία για την κατάκτηση του 11ου Κυπέλλου και την επιστροφή στα τρόπαια μετά από 13 χρόνια.

Το βίντεο: