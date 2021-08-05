LIVE STREAM: Το… τρίτο ημίχρονο του Ομόνοια – Φλόρα (ΒΙΝΤΕΟ)

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Δείτε σε ζωντανή μετάδοση από την PrimeTel, το… τρίτο ημίχρονο ανάμεσα σε Ομόνοια και Φλόρα, με δηλώσεις και όχι μόνο, από τον πρώτο μεταξύ τους αγώνα, στο ΓΣΠ, στο πλαίσιο του γ’ προκριματικό γύρου του Γιουρόπα Λιγκ.

Το βίντεο: 