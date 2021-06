LIVE: Σκωτία – Τσεχία 0-2 (Β΄ ΗΜΙΧΡΟΝΟ) – ΒΙΝΤΕΟ

66΄ Μεγάλη φάση για την Σκωτία για το 1-2, αλλά ο Βάτσλικ νίκησε τον Ντάικς!

65΄ Καλή στιγμή για την Σκωτία. Κεφαλιά του Χάνλεϊ, απέκρουσε ο Βάτσλικ.

61΄ Σουτ του Άρμστρονγκ, ο Κάλας βάζει την προβολή και διώχνει σε κόρνερ, φλερτάροντας με το αυτογκόλ!

55΄ Ωραίο σουτ του Νταρίντα, ελάχιστα άουτ η μπάλα.

Patrik schik GOAL OF THE TOURNAMENT pic.twitter.com/cOUj8v8KAq

52΄ ΓΚΟΟΟΛΛ για την Τσεχία, φανταστικό, τρομερό! Ο Σικ είδε τον κίπερ της Σκωτίας εκτός εστίας και έκανε ένα απίθανο φαλτσαριστό σουτ λίγο πιο κάτω από τη… μεσαία γραμμή, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2!

49΄ Νέα καλή στιγμή για τους γηπεδούχους, με τον Κάλας να βάζει την προβολή κα τον Βάτσλικ να διώχνει με υπερπροσπάθεια, κρατώντας το 0-1.

48΄ Δοκάρι για την Σκωτία, από το γυριστό σουτ του Χέντρι από το ύψος της μεγάλης περιοχής!

47′ Νέα ευκαιρία για τους Τσέχους, αυτή τη φορά με τον Νταρίντα, ο οποίος έκανε το σουτ, αλλά ο Μάρσαλ έκανε εξαιρετική επέμβαση.

46΄ Απειλεί η Τσεχία, με τον Σικ να σουτάρει και τον Μάρσαλ να αποκρούει.

What a header from Schick #CZE – 1-0 up! pic.twitter.com/DMC8vO7UH1

