LIVE: Ομόνοια – ΠΑΟΚ 1-0 (Α΄ ΗΜΙΧΡΟΝΟ)

9′ Γκολ για την Ομόνοια! Ο Σενέ έκανε το πλασέ, ο Ζίβκοβιτς απέκρουσε ασταθώς και ο Κακουλλής από κοντά σκόραρε

2΄ Σουτ του Χούμποτσαν, στην εξωτερική πλευρά των δικτύων.

Διαιτητής

Craig Pawson (Αγγλία)

Βοηθοί Διαιτητές

Lee Betts (Αγγλία)

Ian Hussin (Αγγλία)

Τέταρτος Διαιτητής

Andrew Madley (Αγγλία)

Ομόνοια (Μπεργκ): Φαμπιάνο, Κίκο, Λούφτνερ, Λανγκ, Χούμποτσαν, Κούσουλος, Γκόμες, Τζιωνής, Σενέ, Κακουλλής, Λοϊζου.

#Starting11 Our starting line up for the game against @OMONOIAfootball at GSP Stadium #OMOPAOK #UEL #PreGame @EuropaLeague Group Stage | Matchday 5 pic.twitter.com/zl4x8WthHh

— PAOK FC (@PAOK_FC) December 3, 2020