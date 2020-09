LIVE: Ομόνοια – Ολυμπιακός Πειραιώς 0-0 (ΗΜΙΧΡΟΝΟ)

To live:

ΤΕΛΟΣ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ.

44′ O Φαμπιάνο μπλοκάρει εύκολα το σουτ του Χολέμπας.

33′ Ο Μπα δεν έδιωξε σωστά, η μπάλα έσκασε μπροστά στον Μποτεάκ ο οποίος αιφνιδιάστηκε και έδωσε την ευκαιρία στον Σεμέδο πριν ο Γάλλος επιχειρήσει σουτ από κοντινή απόσταση.

24′ Σουτ από τον Τζιωνή, η μπάλα κοντράρει και καταλήγει κόρνερ.

19′ O Kαμαρά έδωσε στον Ραντζέλοβιτς ο οποίος έκανε το πλασέ με την μπάλα να φεύγει μόλις έξω.

11′ Kεφαλιά του Λούφντερ πάνω από τα δοκάρια.

8′ Σουτ του Παπουλή έξω.

ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ.

Ομόνοια (Μπεργκ): Φαμπιάνο, Χούμποτσαν, Λανγκ, Λούφτνερ, Λέζιακς, Κούσουλος, Γκόμες, Τζιωνής, Μποτεάκ, Παπουλής, Ντούρις

Στον πάγκο: Kυριακίδης, Κίκο, Σενέ, Μαυρίας, Λοΐζου, Κακουλλής, Ασάντε

Ολυμπιακός Πειραιώς (Μαρτίνς): Σα, Ραφίνια, Σεμέδο, Μπα, Χολέμπας, Μπουχαλάκης, Εμβιλά, Καμαρά, Ραντζέλοβιτς, Βαλμπουενά, Ελ Αραμπί

Στον πάγκο: Τζολάκης, Φορτούνης, Καφού, Χασάν, Μπρούνο, Μασούρας, Σισέ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:

ΚΟΚΚΙΝΕΣ:

Διαιτητής: Ματέου Λαόθ (Ισπανία)

Βοηθοί: Πάου Θεμπριάν Ντεβίς, Ρομπέρτο Ντελ Παλομάρ (Ισπανία)

VAR: Αλεχάντρο Ερνάντεθ (Ισπανία)

Βοηθός VAR: Ρικάρντο Ντε Μπούρος Μπεϊκοετσέα (Ισπανία)

Τέταρτος: Χοσέ Λούις Μουνουέρα Μοντέρο

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Ομόνοια! / The line-up for today’s match against @OMONOIAfootball ! 🔴⚪️#Οlympiacos #OMOOLY #UCL #Football #LineUp pic.twitter.com/KgsICd5YSI

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) September 29, 2020