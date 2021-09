LIVE: ΑΠΟΕΛ – Ολυμπιακός (ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ)

To LIVE:

ΑΠΟΕΛ (Αυγουστή): Σκουφέτ, Τσεμπάκ, Βινίσιους, Σάντος, Ζαμπάλα, Νταουσβίλι, Σόουζα, Ντανίλο, Οκριασβίλι, Νατέλ, Κβιλιτάια

Στον πάγκο: Τσιλιγγίρης, Μιχαήλ, Καρώ, Λουντέμο, Μάγκλιτσα, Σατσιάς, Θεοδώρου, Πολυκάρπου, Γουίλερ, Ντονγκαλά, Κούτσακος, Σάβιτς

Ολυμπιακός (Πετράκης): Μολ, Μποβέντα, Σαμπίνια, Κυριάκου, Μανρίκε, Νάνι, Σάλι, Γκουστάβο, Σαρφό, Πεχλιβάνης, Μάντζης

Στον πάγκο: Κόβατς, Κούπιτς, Φώτη, Μουκτάρης, Κα, Γουίλσον, Χριστοδούλου, Ευτυχίδης, Πηλαβάς, Κονφέ, Ντιανιέ, Χαραλάμπους

Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

Α’ Βοηθός Διαιτητής: Λαζάρου Ιωάννης

Β’ Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Σολωμού Δημήτρης

AVAR: Εγγλέζου Νίκος

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΑΠΟΕΛ! / Our line-up for today's match against APOEL!

