LIVE: ΑΕΚ-Ολυμπιακός (ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ)

LIVE STREAMING: Το PREGAME του αγώνα ΑΕΚ-Ολυμπιακός (ΒΙΝΤΕΟ)

ΠΟΛΛΕΣ αλλαγές από Καταλά, ποιους άλλαξε…

ΔΥΟ αλλαγές ο Πετράκης

Η αρχική ενδεκάδα Πετράκη κόντρα στην ΑΕΚ

Η αρχική ενδεκάδα Καταλά κόντρα στον Ολυμπιακό (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

ΑΕΚ και Ολυμπιακός διασταυρώνουν τα ξίφη τους η ώρα 19:00 στο «ΑΕΚ Αρένα» για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

ΑΕΚ: Τούμπας, Γκουστάβο Λέδες, Ακοράν, Τρισκόφσκι, Φαράζ, Μιλίσεβιτς, Ροζάλες, Εγγλέζου, Νταρμπισάιαρ, Ναούμ, Τόμοβιτς.

Στον πάγκο: Σάντσεζ, Τάντι, Άμπραχαμ, Ρόμο, Ολατούντζι, Αναστασίου, Εσπινόζα, Χριστοφόρου, Καλαϊτζής, Μακρής, Μάμας, Γκρτσκο.



Ολυμπιακός: Μολ, Σαμπίνια, Μποβέδα, Σάλι, Γουίλσον, Μανρίκε, Σαρφό, Πεχλιβάνης, Γουακάσο, Νάνι, Κυριάκου.

Στον πάγκο: Κόβατς, Τσούπιτς, Μουκτάτης, Ανδρονίκου, Μάντζης, Γκουστάβο, Κα, Ευτυχίδης, Κονφέ, Καραγιάννης, Χαραλάμπους.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας! / Our line-up for today’s match against AEK Larnaca!#OlympiakosNicosiaFC #Taktakalas #CytaLeague #Matchday #AEKOLY #LineUp pic.twitter.com/zoESCQp3Hm

