ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Φωτιά μέσα στο προπονητικό κέντρο του ΑΠΟΕΛ – Πυκνοί καπνοί- Όλες οι πληροφορίες

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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου 7/11 εντός του περιφραγμένου χώρου του προπονητικού κέντρου του ΑΠΟΕΛ στον Αρχάγγελο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία η πυρκαγιά ξέσπασε στις 15:33 και τέθηκε υπό έλεγχο 20 λεπτά αργότερα, μετά την επέμβαση από δύο πυροσβεστικά οχήματα.

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