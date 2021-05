Λένε ότι συμφώνησε με Μέσι για δύο χρόνια!

Εδώ και μέρες το κλίμα για την παραμονή του Αργεντινού σούπερ σταρ στην Μπαρτσελόνα έχει αλλάξει και θεωρούνταν ως το πιθανότερο σενάριο ότι θα παραμείνει κάτοικος Βαρκελώνης.

Πλέον η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές θα πρέπει να θεωρείται οριστική, όπως ανέφερε το “El Confidencial”.

Συγκεκριμένα ο Τζουάν Λαπόρτα εμφανίζεται να έδωσε τα χέρια με τον Μέσι για τα επόμενα δύο χρόνια, ωστόσο θεωρείται βέβαιο ότι στο τραπέζι έπεσε (ή θα πέσει) και το θέμα της περαιτέρω παραμονής του στον σύλλογο για όταν σταματήσει το ποδόσφαιρο.

🚨🚨[ @elconfidencial ] | Laporta has an AGREEMENT with Leo Messi for the next TWO seasons. pic.twitter.com/1wiLGePQWx

— BarçaTimes (@BarcaTimes) May 26, 2021