ΛΑΤΡΕΙΑ για Τιμούρ – Το σκηνικό με φαν του στο Ταλίν! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Μάλιστα ο Τιμούρ του υπέγραψε μια φανέλα της Νιούκαστλ, ομάδα στην οποία ως γνωστόν αγωνίστηκε ο προπονητής της βαρωσιώτικης ομάδας στο παρελθόν.

Η ανάρτηση της Ανόρθωσης:

After training, time for some fans! Our coach Temur Ketsbaia signs a shirt back from his @NUFC days for a georgian fan! @GeorgiaGff @europacnfleague #UECL #UECLMOMENTS pic.twitter.com/tIYEplnqPO

— Anorthosis Famagusta – Official (@anorthosisfc) November 3, 2021