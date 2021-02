ΚΥΠΡΟΣ: Αυτοί προκρίνονται για την Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού

Διορισμός Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού

Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά την αυριανή προγραμματισμένη συνεδρία του, αναμένεται να διορίσει τη νέα σύνθεση της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, βάσει του άρθρου 4(1) του Περί της Καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων Νόμου, προς αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών.

Το θέμα περιλαμβάνεται, ήδη, στην Ημερήσια Διάταξη της αυριανής συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, με πρόταση η οποία θα τεθεί ενώπιον των μελών του από την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, για συζήτηση και λήψη Απόφασης.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της οικείας νομοθεσίας, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος καθώς και τα τρία μέλη της Επιτροπής, διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από διαβούλευση με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

Ως εκ τούτου, το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού αξιολογήσει τα βιογραφικά σημειώματα και τις προϋποθέσεις διορισμού των προτεινόμενων προσώπων και βεβαιωθεί για την ικανότητά τους να συμβάλουν στην πραγμάτωση των σκοπών και αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, δύναται να διορίσει τα προτεινόμενα πρόσωπα για θητεία μέχρι την ημερομηνία λήξης της θητείας των παραιτηθέντων μελών, ήτοι μέχρι 16/01/2024.

Τα πρόσωπα που προτείνονται για διορισμό είναι τα ακόλουθα:

Χάρης Ιωάννη Πογιατζής – Πρόεδρος

Δικηγόρος.

Κάτοχος πτυχίου Νομικής LLB (Hons) από το Πανεπιστήμιο Έξετερ, Αγγλίας.

Διετέλεσε στις θέσεις Επαρχιακού Δικαστή, Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή και Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου. Υπηρέτησε ως Διοικητικός Πρόεδρος των Επαρχιακών Δικαστηρίων Λευκωσίας – Κερύνειας και Πρόεδρος Μόνιμων Κακουργιοδικείων για δύο διετείς θητείες.

Αφυπηρέτησε πρόωρα από τη Δικαστική Υπηρεσία τον Μάιο 2020, ενώ από τον Αύγουστο του 2020, συνεργάζεται με Δικηγορικό ως Ειδικός Νομικός Σύμβουλος. Από τον Οκτώβριο, 2020, έχει επανεγγραφεί ως Δικηγόρος.

Δρ. Άνδρος Καπαρδής – Αντιπρόεδρος

Ομότιμος Καθηγητής και πρώην Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Κάτοχος Διδακτορικού στην Εγκληματολογία από το Cambridge University, Αγγλίας. Λόγω του αξιόλογου έργου του έχει τιμηθεί με πολυάριθμα ερευνητικά κονδύλια για τις μελέτες του στο εξωτερικό και στη Κύπρο. Για αρκετά χρόνια δίδαξε σε Νομική Σχολή σε πανεπιστήμιο στην Αυστραλία, στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου και ως Επίτιμος Επισκέπτης Καθηγητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Institute of Criminology, Cambridge University.

Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και του Clare Hall, Cambridge University ενώ, προηγούμενα, έχει διατελέσει μέλος της Συγκλήτου και του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και μέλος εξειδικευμένων Επιτροπών στη Κύπρο και στο Εξωτερικό.

Έχει διεξάγει και παρουσιάσει διεθνώς πληθώρα μελετών στις ποινικές επιστήμες και έχει δημοσιεύσει πολυάριθμα συγγράμματα και μεγάλο αριθμό βιβλίων.

Ευθύμιος Α. Ευθυμίου

Ιδρυτής, Διευθυντής και Μέτοχος της εταιρείας Δράκος & Ευθυμίου ΔΕΠΕ.

Κάτοχος πτυχίου νομικής της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε, επί σειρά ετών, Πρόεδρος της Ανώτατης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού, Πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής Καλαθόσφαιρας, Πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής Χειροσφαίρισης, Πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής Αντισφαίρισης καθώς, επίσης, Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων του Κυπριακού Μουσείου.

Λάκης Ν. Χριστοδούλου

Δικηγόρος.

Πτυχιούχος Νομικής από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Masters of Arts in “Human Rights & Democratization”, Faculty of Laws, University of Malta.

Συμμετείχε σε μεγάλο αριθμό σεμιναρίων σε θέματα Δημοσίου και Συνταγματικού Δικαίου, Ευρωπαϊκού Δικαίου και Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εργατικού Δικαίου, στη Κύπρο και το εξωτερικό.

Ως νομικός, έχει υπηρετήσει αφιλοκερδώς σε διάφορα σώματα αθλητικής δικαιοσύνης, μεταξύ των οποίων στην Επιτροπή Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και στην Δικαστική Επιτροπή της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Επαρχίας Λευκωσίας ενώ υπηρέτησε και ως μέλος στην Ανωτάτη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού.

Από το 2014, συνεργάζεται με το Τμήμα Νομικής, Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, παραδίδοντας διαλέξεις στη κατεύθυνση του Διοικητικού Δικαίου.

Είναι Μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, καθώς και Μέλος της νεοσυσταθείσας Επιτροπή Εκσυγχρονισμού Δικαίου και Μελέτης Νομοσχεδίων και Δημόσιου Δικαίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Δρ. Χριστίνα Ιωάννου

Αναπληρώτρια Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Παράλληλα, είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και διδάσκουσα Τμήματος στο Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του εν λόγω Πανεπιστημίου.

Κατέχει πτυχίο Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο του Warwick, Μεταπτυχιακό στην Ευρωπαϊκή Πολιτική από το Πανεπιστήμιο του Manchester, καθώς και διδακτορικό από το ίδιο Πανεπιστήμιο.

Είναι Διευθύντρια έκδοσης (Editor-in-Chief) του ακαδημαϊκού περιοδικού The Cyprus Review και Αντιπρόεδρος του Royal Commonwealth Society Cyprus Branch.

Είναι μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου Πολιτικής Επιστήμης (ΚΥΣΥΠΕ) και της Παράλληλης Βουλής για την Κοινωνία των Πολιτών, Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Έχει πολυάριθμες δημοσιεύσεις στους τομείς των ευρωπαϊκών κοινωνικών και οικονομικών θεμάτων σε επιστημονικά περιοδικά και αναγνωρισμένους εκδοτικούς οίκους ενώ συμμετέχει επί σειρά ετών σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα καθώς επίσης σε σχετικά συνέδρια και σεμινάρια

