Κύπριος μάνατζερ πόζαρε με τον Ολλανδό θρύλο, Ρουντ Φαν Νίστελροϊ! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Themasports.com
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Ο Χρήστος Μυλωνάς, μάνατζερ του νεαρού Κύπριου ποδοσφαιριστή, Κωνσταντίνου Ευριπίδου που θα αγωνίζεται πλέον στην PSV Αϊντχόφεν (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ), φωτογραφήθηκε με τον παλαίμαχο Ολλανδό επιθετικό, Ρουντ Φαν Νίστελροϊ και ανέβασε τη σχετική φωτογραφία στο Instagram!

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