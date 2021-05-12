Κύπρια τραγουδίστρια πόζαρε με το τρόπαιο της Ομόνοιας – «Μόνο συγκίνηση»! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Από
Themasports.com
-
0
119

Η Κύπρια τραγουδίστρια, Έλενα Ανδρέου ήταν μέρος του ψυχαγωγικού προγράμματος στην εκπομπή της Ομόνοιας, Total Green και δεν έχασε την ευκαιρία να… σηκώσει το τρόπαιο!

Η ανάρτηση της: