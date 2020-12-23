«Κτύπημα» ΤΙΤΛΟΥ ο Λούφτνερ: «Είσαστε έτοιμοι για αυτό;» – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ από το παρελθόν με την… κούπα

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Ο Μίκαελ Λούφτνερ έστειλε μήνυμα τίτλου στους Ομονοιάτες με μια δική του φωτογραφία από το παρελθόν.

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